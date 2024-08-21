Сдерот и Офаким выразили готовность принять у себя церемонию в память о жертвах 7 октября

После того, как несколько кибуцев, находящихся на границе с сектором Газы, отказались сотрудничать с офисом Мири Регев при подготовке церемонии в память о жертвах резни 7 октября, городские власти Сдерота и Офакима выразили готовность принять это мероприятие у себя.

Сайт Ynet приводит ответы, полученные из мэрий этих двух городов. Власти Сдерота заявили, что будут участвовать в любой государственной церемонии в память о погибших в резне 7 октября и павших в ходе боевых действий. Власти Офакима заявили: если выбор будет сделан в пользу их города, они примут у себя церемонию.

Ранее об отказе участвовать в церемонии заявили кибуцы Яд-Мордехай, Нир-Оз, Нир Ицхак, Беэри, Кфар-Аза, Реим, Нирим.

Штаб семей похищенных сообщил, что не будет участвовать в церемонии, организацией которой занимается Мири Регев.

Жители населенных пунктов на границе с Газой в один голос заявляют, что вместо проведения церемонии памяти правительство должно создать государственную комиссия для расследования обстоятельств, которые привели к трагедии 7 октября.

В воскресенье, 18 августа, на заседании правительства министр транспорта Мири Регев была назначена ответственной за проведение государственной церемонии памяти. Тогда же стало известно, что церемония будет отснята заранее без зрителей и затем показана по телевидению.