Израиль получил список имен шести заложников, которые будут освобождены в субботу

Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу сообщила, что Израилю был передан список заложников, которые должны быть освобождены в субботу, 22 февраля, в рамках очередной партии возвращенных заложников.

Сообщение об этом передано семьям заложников, и после того, как все они будут оповещены, список опубликуют в открытом доступе.

Представители террористической организации ХАМАС заявили, что в субботу будут освобождены Омер Венкерт (23, из Гедеры, похищен на фестивале "Нова"); Элия Коэн (27, из Цур-Адасы, похищен на фестивале "Нова"); Омер Шем-Тов (21, из Герцлии, похищен с фестиваля "Нова"); Таль Шохам ( 39, из Маале-Цвии, похищен из Беэри), а также долгие годы находившиеся в плену террористов Авраам Авера Менгисту (38, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2014 году) и Хишам Шаабан ас-Сайид (36, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2015 году).

Напомним, в субботу террористы должны освободить шестерых заложников-израильтян. Накануне были уточнены списки освобождаемых взамен террористов.

Завтра власти Израиля должны были освободить 602 заключенных, осужденных за террор или задержанных по подозрению в терроре. В первоначальном списке было 157 осужденных террористов и 445 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года. Но список значительно расширен, по всей видимости, после передачи тел троих погибших заложников. Причем это делается, несмотря на то, что тело Шири Бибас возвращено не было (вместо него террористы передали Израилю тело неизвестной жительницы Газы).

При этом семь террористов, которых должны были депортировать после освобождения, отказались выходить из тюрьмы (раньше подобное уже происходило). В итоге на свободу выйдут другие семь заключенных, четверо из которых, по условиям сделки, будут депортированы.

22 февраля в итоге из тюрем и изоляторов временного содержания выйдут не около 600, а более 800 заключенных: 445 жителей Газы, арестованных после 7 октября 2023 года, 51 заключенный, приговоренный к пожизненному сроку (то есть террористы-убийцы), 59 заключенных, приговоренных к длительным срокам тюремного заключения, 47 заключенных, освобожденных в рамках "сделки Шалита" и позже вновь арестованных, а также 200 женщин и несовершеннолетних из Газы, арестованных во время войны. И еще один заключенный выйдет на свободу в рамках "замены" в связи с тем, что из прошлого списка один отказался выходить из тюрьмы на условиях депортации.