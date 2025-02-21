ХАМАС просит вернуть тело неопознанной арабки и говорит о своей приверженности сделке

Представители палестинской террористической организации ХАМАС официально отреагировали на заключение судмедэкспертизы, однозначно указывавшее: среди переданных Израилю останков нет Шири Бибас, матери двух убитых террористами малышей Кфира и Ариэля.

В ХАМАСе заявили, что "удивлены" этим сообщением и "изучат претензии" Израиля. Параллельно с этим ХАМАС требует вернуть останки неопознанной палестинской женщины, тело которой было передано вместо останков Шири Бибас.

ХАМАС подчеркивает "необходимость продвижения в реализации соглашения на всех уровнях" и вновь говорит о своей "серьезности и полной приверженности обязательствам.

Отметим, что вскоре после передачи тел Израилю и до того, как были оглашены результаты судебно-медицинской экспертизы, группировка "Бригады моджахедов", связанная с "Бригадами Аль-Кудс" "Исламского джихада" заявила, что именно ее боевики захватили Шири, Кфира и Ариэля Бибасов 7 октября 2023 года. "Их охраняли и хорошо с ними обращались в соответствии с учением истинного ислама", – утверждается в заявлении "бригад".

В заявлении было сказано, что мать и двое детей погибли в результате авиаудара ЦАХАЛа, при котором были убиты и "охранники" заложников. Однако результаты исследования останков заложников, подтвердившие, что среди переданных Израилю останков есть тела Кфира и Ариэля, опровергают утверждения об их гибели в результате бомбардировки: по словам медиков, малыши были жестоко убиты террористами.

ХАМАС ранее утверждал, что тело Шири Бибас оказалось "перепутано с другими останками", и это произошло якобы в результате бомбардировки.