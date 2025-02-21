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Израиль

Исраэль Кац в Туль-Кареме: "С террором не идут на компромисс – террор уничтожают"

Иудея и Самария
Исраэль Кац
время публикации: 21 февраля 2025 г., 13:14 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 13:26
Исраэль Кац в Туль-Кареме: "С террором не идут на компромисс – террор уничтожают"
Nasser Ishtayeh/Flash90

Министр обороны Исраэль Кац посетил Туль-Карем после попытки теракта в Гуш-Дане. Он побеседовал с командирами на местах, ознакомился с ходом антитеррористической операции и подчеркнул важность продолжения операции "Железная стена".

По словам Исраэля Каца, необходимо продолжать действия с высокой интенсивностью, чтобы ликвидировать террористов и разрушить террористическую инфраструктуру в Туль-Кареме и по всей Иудее и Самарии.

"Мы ведем войну против экстремистского исламского террора, и мы победим – здесь, в Газе и везде, мы уничтожим похитителей людей и убийц младенцев из ХАМАСа, – заявил министр обороны. – С террором не идут на компромисс – террор уничтожают. Я дал указание ЦАХАЛу усилить деятельность в Иудее и Самарии до полного подавления террора".

Он также выступил с обращениям к палестинским заключенным, которые освобождаются в рамках сделки по освобождению заложников. "Я предупреждаю террористов, которые возвращаются в Иудею и Самарию в рамках сделки по возвращению заложников: мы следим за вами, любая причастность кого-либо из вас к руководству или совершению терактов будет покарана немедленно, и очень дорого вам обойдется, – заявил министр обороны. – Мы выследим и уничтожим всех, причастных к террору".

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