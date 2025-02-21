Задержан подозреваемый, который подвез одного из взорвавших автобусы террористов
время публикации: 21 февраля 2025 г., 11:09 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 11:12
Сотрудники Общей службы безопасности ШАБАК задержали в пятницу утром подозреваемого, израильтянина-еврея, подозреваемого в косвенной причастности к серии взрывов пассажирских автобусов в Бат-Яме и Холоне в четверг вечером.
По подозрениям служб безопасности, задержанный подвез одного из террористов, заложивших взрывные устройства.
Подробности на данный момент не сообщаются.
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