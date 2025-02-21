Задержан подозреваемый, который подвез одного из взорвавших автобусы террористов

Сотрудники Общей службы безопасности ШАБАК задержали в пятницу утром подозреваемого, израильтянина-еврея, подозреваемого в косвенной причастности к серии взрывов пассажирских автобусов в Бат-Яме и Холоне в четверг вечером.

По подозрениям служб безопасности, задержанный подвез одного из террористов, заложивших взрывные устройства.

Подробности на данный момент не сообщаются.