Иерусалим:
1 - 7°
Тель-Авив:
9 - 13°
Эйлат:
8 - 16°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Фоторепортажи20 января 2022 г., 12:10

Заснеженный Израиль в январе 2022 года. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Flash90, Associated Press, пресс-службы, читатели NEWSru.co.il

19 января на фоне похолодания и осадков продолжался снегопад на горе Хермон. Снег выпал также в других районах Голанских высот и на холмах Верхней Галилеи. Вечером снег выпал и в Иерусалиме, а также на холмах Иудеи и Самарии. Местами сохраняется снежный покров.

Редакция NEWSru.co.il предлагает читателям присылать снимки из районов, где выпал снег. Просим вас присылать фотографии на адрес newsru_israel@newsru.co.il. В письме желательно указать автора фотографий и сообщить, в каком районе сделаны снимки. Внимание: настоятельно просим не присылать фотографии и видеозаписи, сделанные другими.

Голаны Голаны Голанские высоты, рядом с горой Бенталь Голанские высоты Мошав Одем, Голаны Цфат
продолжение фоторепортажа
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 января 2022
Самый снежный день зимнего сезона в Израиле: прогноз на неделю
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 января 2022
Зима в Израиле: ожидается снегопад не только на Хермоне, но и в других горных районах
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 января 2022
Снегопад на Хермоне продолжается, горный курорт откроют для посетителей в понедельник
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 января 2022
Снегопад на Хермоне, горный курорт закрыт для посетителей

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:10 Заснеженный Израиль в январе 2022 года. Фоторепортаж
18:09 Актриса Иветт Мимье: 1942-2022. Фотогалерея
14:57 Крещенские купания в России, Украине, Литве и Израиле. Фоторепортаж
13:56 Японскому актеру и режиссеру Такэси Китано – 75. Фотогалерея
12:04 Состязания верблюдов в Турции: конкурс красоты и бои за самок. Фоторепортаж
15:39 Актеру Джиму Керри – 60 лет. Фотогалерея
19:00 Зима в Израиле: радуга в небе и потоп на земле. Фоторепортаж
17:26 Бедуины против еврейских лесопосадок. Фоторепортаж из Негева
17:42 Актрисе и писательнице Аманде Пит – 50 лет. Фотогалерея
17:22 Казахстан через неделю после начала протестов. Фоторепортаж
Загрузка...