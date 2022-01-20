Заснеженный Израиль в январе 2022 года. Фоторепортаж

Фото: Flash90, Associated Press, пресс-службы, читатели NEWSru.co.il

19 января на фоне похолодания и осадков продолжался снегопад на горе Хермон. Снег выпал также в других районах Голанских высот и на холмах Верхней Галилеи. Вечером снег выпал и в Иерусалиме, а также на холмах Иудеи и Самарии. Местами сохраняется снежный покров.

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