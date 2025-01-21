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Израиль

"Псевдоарабы" пограничной полиции нейтрализовали трех участников беспорядков в Шуафате

Полиция
Иерусалим
время публикации: 21 января 2025 г., 23:58 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 23:58
"Псевдоарабы" пограничной полиции нейтрализовали трех участников беспорядков в Шуафате
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что вечером во вторник, 21 января, бойцы спецподразделения МАГАВ (Иерусалима и округа) совместно с "воздушной" полицией проводили операцию в арабском квартале Шуафат.

В ходе операции в нескольких точках квартала вспыхнули беспорядки, участники которых бросали камни и бетонные блоки в бойцов МАГАВа.

Пограничники, чувствуя угрозу для своей жизни, открыли огонь по нескольким участникам беспорядков, нейтрализовав их.

В результате инцидента никто из сотрудников сил безопасности не пострадал.

Израиль
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