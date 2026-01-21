На выборах мэра в Нетании победил Ави Слама

Завершился подсчет голосов избирателей на выборах мэра Нетании. Избирательная комиссия объявила, что с большим отрывом победил кандидат от "Ликуда" Ави Слама.

Отметим, что незадолго до закрытия избирательных участков в Нетанию приехал премьер-министр Биньямин Нетаниягу, чтобы поддержать "ликудовского" кандидата.

Внеочередные выборы мэра в Нетании проводились после смерти Мирьям Файрберг, находившейся в кресле главы города с 1998 года.