На выборах мэра в Нетании победил Ави Слама
время публикации: 21 января 2026 г., 00:32 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 00:35
Завершился подсчет голосов избирателей на выборах мэра Нетании. Избирательная комиссия объявила, что с большим отрывом победил кандидат от "Ликуда" Ави Слама.
Отметим, что незадолго до закрытия избирательных участков в Нетанию приехал премьер-министр Биньямин Нетаниягу, чтобы поддержать "ликудовского" кандидата.
Внеочередные выборы мэра в Нетании проводились после смерти Мирьям Файрберг, находившейся в кресле главы города с 1998 года.