x
21 января 2026
|
последняя новость: 00:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 января 2026
|
21 января 2026
|
последняя новость: 00:32
21 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На выборах мэра в Нетании победил Ави Слама

Нетания
время публикации: 21 января 2026 г., 00:32 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 00:35
На выборах мэра в Нетании победил Ави Слама
Tal Gal/Flash90

Завершился подсчет голосов избирателей на выборах мэра Нетании. Избирательная комиссия объявила, что с большим отрывом победил кандидат от "Ликуда" Ави Слама.

Отметим, что незадолго до закрытия избирательных участков в Нетанию приехал премьер-министр Биньямин Нетаниягу, чтобы поддержать "ликудовского" кандидата.

Внеочередные выборы мэра в Нетании проводились после смерти Мирьям Файрберг, находившейся в кресле главы города с 1998 года.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 23 декабря 2025

Кандидат от "Ликуда" в мэры Нетании заплатит Мати Каспи компенсацию за использование его песни
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 ноября 2025

Умерла мэр Нетании Мирьям Файрберг