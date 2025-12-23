Кандидат от "Ликуда" в мэры Нетании заплатит Мати Каспи компенсацию за использование его песни

Ветеран израильской эстрады Мати Каспи одержал победу в суде над Ави Сламой, кандидатом в мэры Нетании от партии "Ликуд", который использовал написанную Каспи песню для своей рекламной кампании без согласия автора и оплаты ему гонорара.

Как сообщает TMI–"Маарив", суд принял аргументы Мати Каспи о том, что его авторские права были нарушены, и обязал Ави Сламу выплатить музыканту компенсацию в размере 80 тысяч шекелей. Изначально Мати Каспи требовал компенсацию в размере 300 тысяч шекелей.

Речь идет о муниципальных выборах, прошедших в феврале 2024 года: Ави Слама использовал песню Мати Каспи "Сиба Това" ("Хорошая причина") для джингла в своем агитационном ролике, который публиковался в социальных сетях еще с сентября 2023 года, а также доносился из автомобиля, который разъезжал по городу в рамках рекламной кампании. Слама оставил мелодию Мати Каспи, добавив к ней свое имя.

Это уже третий иск о нарушении авторских прав, в котором Мати Каспи одержал юридическую победу: в 2018 году кандидат в мэры Эйлата Роберт Сибони также использовал в своих агитматериалах именно песню "Сиба Това", что вызвало неудовольствие Мати Каспи. Тогда суд присудил музыканту в общей сложности 110 тысяч шекелей, 30 тысяч из них должен был выплатить сам Сибони.

На прошедших муниципальных выборах в Нетании Ави Слама занял второе место с 40,1% голосов, отстав от победительницы, Мирьям Файрберг, занимающей пост мэра города с 1998 года, на 3,3%. После смерти Мирьям Файрберг в ноябре текущего года Ави Слама вновь баллотируется на должность мэра, и партия "Ликуд" официально объявила о поддержке его кандидатуры. Выборы ожидаются в январе 2026 года.