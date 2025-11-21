x
21 ноября 2025
Израиль

Умерла мэр Нетании Мирьям Файрберг

Нетания
время публикации: 21 ноября 2025 г., 12:13 | последнее обновление: 21 ноября 2025 г., 12:23
Мирьям Файрберг
Tomer Neuberg/Flash90

21 ноября в возрасте 74 лет умерла мэр Нетании Мирьям Файрберг. В июне прошлого года она сообщала о проблемах со здоровьем.

Мирьям Файрберг-Эйхер родилась 11 июля 1951 года в Акко. Когда ей было шесть лет семья переехала в Нетанию. Окончила Бар-Иланский университет с отличием (социология, криминология и социальная работа). С 1972 по 1988 год была социальным работником, затем заместителем и директором департамента социальных услуг мэрии Нетании. Позже возглавляла управление образования, социального обеспечения и здравоохранения города. В 1993 году была избрана в городской совет от "Ликуда", курировала сферу культуры. С 1998 года – бессменный мэр Нетании (переизбиралась в 2003, 2008, 2013 и 2018 годах). При ней реализованы программы финансового оздоровления города, развитие инфраструктуры, туризма, жилищного строительства и прибрежной зоны.

Против Файрберг в разные годы проводились полицейские расследования по подозрениям в коррупции и злоупотреблении доверием, однако в 2019 году прокуратура закрыла главное дело против нее за недостатком доказательств.

В 2025 году главный футбольный стадион Нетании был официально переименован в "Стадион Мирьям" в ее честь.

