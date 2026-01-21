Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 21 января, температура существенно не изменится и будет ниже среднесезонной, особенно в горных районах. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 3-11 градусов, в Тель-Авиве – 6-19, в Хайфе – 6-16, в Эйлате – 11-22, в Беэр-Шеве – 6-15, на побережье Мертвого моря – 11-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 5-18, в Ариэле – 3-13, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 5-16, на Голанских высотах – 4-13.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 50-170 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В четверг-пятницу температура повысится, местами слабые дожди. В субботу – местами дожди. В воскресенье-понедельник – солнечно. Во вторник – переменная облачность.