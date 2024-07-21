Элиэзер (Чайни) Маром официально назначен координатором правительства по северу

На заседании правительства было единогласно утверждено назначение вице-адмирала (резерва) Элиэзера (Чайни) Марома на пост координатора правительства по северу страны. В рамках своей новой должности Маром будет отвечать за руководство и управление программой восстановления севера Израиля.

В частности, в его полномочия будет входить руководство защитой населенных пунктов вблизи ливанской границы, координация с местными советами и муниципалитетами, работа с эвакуированным населением, участие в работе командования армии и т.д.