В аэропорту контрабандистов выдал выпавший из багажа пистолет

Международная сеть контрабандистов оружия была раскрыта благодаря чемодану, который упал и раскрылся в зоне разгрузки аэропорта "Бен-Гурион". Выпавшие из чемодана детали пистолета помогли выйти на след контрабандистов, доставивших из Италии сотни единиц оружия.

В мировой суд Ришон-ле-Циона передано обвинительное заключение против троих 20-летних контрабандистов. Об этом сообщило издание "Исраэль а-Йом".

Согласно данным обвинительного заключения, обвиняемым в течение 2025 года за четыре поездки в Рим удалось ввезти в Израиль около 300 единиц оружия.