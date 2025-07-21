В аэропорту контрабандистов выдал выпавший из багажа пистолет
время публикации: 21 июля 2025 г., 20:07 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 20:07
Международная сеть контрабандистов оружия была раскрыта благодаря чемодану, который упал и раскрылся в зоне разгрузки аэропорта "Бен-Гурион". Выпавшие из чемодана детали пистолета помогли выйти на след контрабандистов, доставивших из Италии сотни единиц оружия.
В мировой суд Ришон-ле-Циона передано обвинительное заключение против троих 20-летних контрабандистов. Об этом сообщило издание "Исраэль а-Йом".
Согласно данным обвинительного заключения, обвиняемым в течение 2025 года за четыре поездки в Рим удалось ввезти в Израиль около 300 единиц оружия.
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