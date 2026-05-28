В Кафр-Касеме убита женщина

В Кафр-Касеме в автомобиле была обнаружена женщина (примерно 45 лет) с множественными проникающими ранениями, она была без сознания, пульса и дыхания. Парамедики констатировали ее смерть.

Полиция ведет расследование.

С начала года в арабском секторе жертвами убийств стали 117 человек.