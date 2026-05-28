В Кафр-Касеме убита женщина
время публикации: 28 мая 2026 г., 22:09 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 22:09
В Кафр-Касеме в автомобиле была обнаружена женщина (примерно 45 лет) с множественными проникающими ранениями, она была без сознания, пульса и дыхания. Парамедики констатировали ее смерть.
Полиция ведет расследование.
С начала года в арабском секторе жертвами убийств стали 117 человек.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 мая 2026