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Израиль

Продлен арест бывшего мужа Лии Малки Коэн, погибшей при взрыве машины

Полиция
Суд
Расследование
Убийства
Ришон ле-Цион
время публикации: 05 июня 2026 г., 11:28 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 11:59
Продлен арест бывшего мужа Лии Малки Коэн, погибшей при взрыве машины
Пресс-служба МАДА

Судья мирового суда Петах-Тиквы Керен Векслер распорядилась о продлении срока содержания под стражей бывшего мужа Лии Малки Коэн Хена Коэна, которого подозревают в причастности к ее убийству. Срок его ареста продлен до 14 июня. По подозрению полиции, именно он стоит за жестоким убийством 35-летней Лии.

Напомним, Лия Малка Коэн из Ришон ле-Циона погибла в результате взрыва автомобиля, произошедшего утром в четверг на 20-м шоссе (Аялон) неподалеку от развязки Холон. Причиной взрыва, по данным расследования, стало срабатывание заложенного в машине взрывного устройства.

Как сообщает новостная служба 14 канала ИТВ, Лия Малка Коэн была дочерью известного ресторатора Яакова Малки, владельца сети ресторанов "Патрикс".

В полиции изначально предполагали, что речь идет о сведении счетов в криминальном мире, поскольку бывший муж Леи хорошо известен правоохранительным органам. Проверялась версия, что взрывное устройство было заранее заложено в автомобиль и предназначалось для другого человека.

Однако отец погибшей утверждает, что несколько месяцев назад она подала заявление в полицию против своего бывшего мужа, который угрожал ей. Информация об угрозах и жалобах женщины подтвердилась, ее бывший муж, с которым она находится в процессе развода, был вызван на допрос и арестован.

Израиль
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