Рауф Шмаилов получил восемь лет тюрьмы за убийство Марины Малиновской: он забил ее до смерти

60-летний Рауф Шмаилов из Тель-Авива был приговорен к восьми годам лишения свободы по делу о смерти Марины Малиновской, жертвы торговцев живым товаром из Украины, тело которой было обнаружено на улице в марте 2024 года. По материалам суда, Шмаилов забил женщину до смерти. О приговоре в четверг 11 июня сообщает новостная служба "Кан".

Марина Малиновская приехала в Израиль из Украины в 2020 году, в период пандемии коронавируса. Она стала жертвой торговли людьми, не имела официального статуса и жилья и находилась в ситуации проституции. В различных публикациях пресс-службы полиции и прокуратуры указан разный возраст погибшей: 30 лет, 32 года, 36 лет. По всей видимости, это связано с отсутствием у Малиновской документов.

По данным обвинительного заключения, Малиновская и Шмаилов были знакомы с 2022 года, она иногда приходила в его квартиру и прибирала в ней. Рауф Шмаилов неоднократно избивал женщину, насиловал ее, и она неоднократно подавала жалобы в полицию.

Во время войны "Железные мечи" Шмаилов жестоко избил женщину, нанося удары кулаками и острым предметом. В результате она получила множественные травмы, включая рану головы. Спустя несколько минут после нападения мужчина вынес ее тело из квартиры, завернув в простыню.

Первоначально Шмаилову было предъявлено обвинение в убийстве. Однако позднее Институт судебной медицины пришел к выводу, что невозможно достоверно установить причинно-следственную связь между избиением и смертью женщины. После этого обвинение было переквалифицировано на причинение тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах.

Прокуратура требовала назначить подсудимому 11 лет лишения свободы, однако судья Тель-Авивского окружного суда Мааян Бен-Ари приговорила его всего к восьми годам заключения, указав в качестве "смягчающих" приговор обстоятельств психическое состояние подсудимого и отсутствие у него социальной поддержки. Рауф Шмаилов так и не признал свою вину и не взял на себя ответственность за содеянное.

Суд также признал Шмаилова виновным еще по двум эпизодам насилия в отношении Малиновской, произошедшим в 2022 и 2023 годах. Эти случаи были известны полиции, однако расследования тогда были закрыты. В июне 2022 года Малиновская подала против Шмаилова жалобу в полицию, обвинив его в нападении и изнасиловании с причинением телесных повреждений, в октябре 2023 года она подавала жалобу, обвиняя Шмаилова в угрозах, нападении, изнасиловании и причинении телесных повреждений, и последняя жалоба была подана 5 января 2024 года, когда Малиновская обвинила Шмаилова в нападении, незаконном лишении свободы, изнасиловании и содомии. Каждый раз после получения жалоб полиция задерживала Рауфа Шмаилова, а затем отпускала, закрывая дела против него.

В связи с тем, что в Израиле Марина Малиновская находилась нелегально, она не сотрудничала с полицией в расследовании нападений на нее. В больницах, куда Марина попадала после особо жестоких нападений, она называлась разными именами, и эти нападения также не расследовались.

Малиновская жила с разными мужчинами, в обмен на жилье и еду убирала, готовила и занималась с ними сексом. У нее не было ни своих денег, ни своего имущества – ее жизнью управляли эти мужчины. Она неоднократно попадала в больницы со следами насилия, переломами, иногда поступала в отделение неотложной помощи со следами изнасилования. Но поскольку у нее не было удостоверения личности, и она называла разные имена при записи, до самой ее гибели воедино этот страшный пазл никто не сложил.

Наама Гольдберг, генеральный директор организации "Ло омдот минегед", оказывающей помощь женщинам, находящимся в ситуации проституции, заявила, что приговор в отношении Рауфа Шмаилова демонстрирует крайне негативный посыл о том, что жизнь наиболее уязвимых женщин оценивается менее значимо.

В прокуратуре Тель-Авивского округа сообщили, что по-прежнему считают запрошенный срок в 11 лет более соответствующим тяжести преступления, однако отмечают, что назначенное наказание также является существенным и отражает серьезность совершенных деяний.