x
05 мая 2026
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 мая 2026
|
05 мая 2026
|
последняя новость: 16:00
05 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Праймериз в "Ликуде": Нетаниягу намерен кооптировать не менее восьми человек

Ликуд
Биньямин Нетаниягу
Выборы 2026
время публикации: 05 мая 2026 г., 14:43 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 14:49
Праймериз в "Ликуде": Нетаниягу намерен кооптировать не менее восьми человек
Chaim Goldberg/Flash90

В партии "Ликуд" идет подготовка к праймериз в предвыборный список. Как cообщил 5 мая журналист Иегуда Шлезингер на портале Walla, премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен максимально активно влиять на формирование предвыборного списка. С этой целью Нетаниягу намерен просить предоставить ему возможность сделать не менее десяти персональных назначений в список.

По словам источников, на которые ссылается Шлезингер, скорее всего Нетаниягу получит возможность сделать восемь назначений – по два в три первые десятки, а также на 31 и 35 места. Это дает Нетаниягу очень большое влияние на список "Ликуда". По мнению активистов, глава правительства приложит все усилия к тому, чтобы добиться согласия институтов партии на предоставление ему права сделать эти назначения.

Среди кандидатов премьер-министра находятся Ицик Бунцель, отец военнослужащего Амита Бунцеля, погибшего в Газе, Талик Гвили, мать полицейского Рана Гвили, убитого 7 октября 2023 года, профессор Лимор Самимиан и другие

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 января 2026

Сегаль: Нетаниягу намерен сделать личные назначений в предвыборный список. "Ликуд": это фейк