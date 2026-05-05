Праймериз в "Ликуде": Нетаниягу намерен кооптировать не менее восьми человек

В партии "Ликуд" идет подготовка к праймериз в предвыборный список. Как cообщил 5 мая журналист Иегуда Шлезингер на портале Walla, премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен максимально активно влиять на формирование предвыборного списка. С этой целью Нетаниягу намерен просить предоставить ему возможность сделать не менее десяти персональных назначений в список.

По словам источников, на которые ссылается Шлезингер, скорее всего Нетаниягу получит возможность сделать восемь назначений – по два в три первые десятки, а также на 31 и 35 места. Это дает Нетаниягу очень большое влияние на список "Ликуда". По мнению активистов, глава правительства приложит все усилия к тому, чтобы добиться согласия институтов партии на предоставление ему права сделать эти назначения.

Среди кандидатов премьер-министра находятся Ицик Бунцель, отец военнослужащего Амита Бунцеля, погибшего в Газе, Талик Гвили, мать полицейского Рана Гвили, убитого 7 октября 2023 года, профессор Лимор Самимиан и другие