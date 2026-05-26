Эдельштейн объявил о намерении баллотироваться на праймериз в "Ликуде"

Бывший глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн заявил, что он не исключает возможности баллотироваться на праймериз в предвыборный список в "Ликуде".

"Если будет идти речь о честной борьбе, а не о ситуации при которой 10 из 15 первых мест в списке забронированы, я буду баллотироваться", - сказал Эдельштейн в интервью "Кан Бет".

Он добавил, что способен работать с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, однако способен критиковать его в случае необходимости. "Я никогда не кланялся лидерам", - добавил он.