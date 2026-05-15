x
15 мая 2026
|
последняя новость: 14:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 мая 2026
|
15 мая 2026
|
последняя новость: 14:57
15 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Арестован угонщик, скрывшийся с места ДТП, где погиб военнослужащий ЦАХАЛа

ДТП
Криминал в арабском секторе
Иудея и Самария
Погибшие
время публикации: 15 мая 2026 г., 13:52 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 13:56
Арестован угонщик, скрывшийся с места ДТП, где погиб военнослужащий ЦАХАЛа
Пресс-служба МАДА

После продолжительных поисков бойцы подразделения "Дувдеван" совместно с сотрудниками полиции округа Иудеи и Самарии задержали водителя угнанного автомобиля, скрывшегося с места аварии со смертельным исходом на 60-м шоссе. В результате этой аварии, произошедшей в ночь на 3 мая, погиб военнослужащий ЦАХАЛа сержант Нетанэль Аяла.

Инцидент произошел около 01:30 на 60-м шоссе возле перекрестка Лубан аш-Шаркия в Самарии: столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. В результате аварии мотоциклист – военнослужащий ЦАХАЛа сержант Нетанэль Аяла – получил критические травмы и позже скончался.

Сразу после столкновения водитель автомобиля сбежал с места происшествия. Проверка показала, что машина была угнана несколькими днями ранее в районе Тель-Авива.

По предварительным данным следствия, водитель угнанного автомобиля выехал из деревни Лубан аш-Шаркия в сторону перекрестка. В результате мотоциклист, пытаясь избежать столкновения, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем.

Рано утром в пятницу подозреваемый был задержан в ходе совместной операции полиции участка Биньямин и подразделения "Дувдеван" в зоне ответственности бригады "Шомрон".

Задержанный – житель деревни Лубан аш-Шаркия в возрасте около 30 лет. Он доставлен на допрос в участок Биньямин, расследование продолжается.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook