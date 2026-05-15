Арестован угонщик, скрывшийся с места ДТП, где погиб военнослужащий ЦАХАЛа

После продолжительных поисков бойцы подразделения "Дувдеван" совместно с сотрудниками полиции округа Иудеи и Самарии задержали водителя угнанного автомобиля, скрывшегося с места аварии со смертельным исходом на 60-м шоссе. В результате этой аварии, произошедшей в ночь на 3 мая, погиб военнослужащий ЦАХАЛа сержант Нетанэль Аяла.

Инцидент произошел около 01:30 на 60-м шоссе возле перекрестка Лубан аш-Шаркия в Самарии: столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. В результате аварии мотоциклист – военнослужащий ЦАХАЛа сержант Нетанэль Аяла – получил критические травмы и позже скончался.

Сразу после столкновения водитель автомобиля сбежал с места происшествия. Проверка показала, что машина была угнана несколькими днями ранее в районе Тель-Авива.

По предварительным данным следствия, водитель угнанного автомобиля выехал из деревни Лубан аш-Шаркия в сторону перекрестка. В результате мотоциклист, пытаясь избежать столкновения, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем.

Рано утром в пятницу подозреваемый был задержан в ходе совместной операции полиции участка Биньямин и подразделения "Дувдеван" в зоне ответственности бригады "Шомрон".

Задержанный – житель деревни Лубан аш-Шаркия в возрасте около 30 лет. Он доставлен на допрос в участок Биньямин, расследование продолжается.