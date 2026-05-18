Нелегал из Дженина, прорвавшийся на угнанной машине на базу "Црифин", получил шесть лет тюрьмы

Суд Центрального округа в Лоде приговорил к шести годам лишения свободы 26-летнего Хасана Бани Ауду из Дженина, который во время нелегального пребывания в Израиле пытался скрыться на угнанном автомобиле от ареста и сбил военнослужащего ЦАХАЛа у ворот военной базы "Црифин", пытавшегося помешать его бегству с территории базы.

Бани Ауда признал свою вину, он был признан виновным в причинении тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах, создании угрозы жизни людей на транспортной магистрали, получении угнанного автомобиля и незаконном пребывании на территории Израиля.

По данным обвинительного заключения, Хасана Бани Ауда, никогда не получавший водительских прав, незаконно проник в Израиль вместе с угонщиками автомобилей. Вместе они прибыли в Тель-Авив, где ими был угнан автомобиль, после чего машину передали Бани Ауде.

Обвиняемый должен был перегнать угнанную машину на палестинские территории, однако во время поездки по шоссе №4 он привлек внимание полиции, и за ним погнались патрульные. Пытаясь скрыться, обвиняемый ехал на скорости 160 км/ч, применяя опасные маневры, выехал на встречную полосу, проник на территорию базы Црифин и продолжил движение на скорости, подвергая опасности военнослужащих.

Пытаясь покинуть базу, он снизил скорость у выездных ворот и увидел солдата, закрывшего ворота, чтобы помешать его побегу. Тогда, с целью избежать ареста, Бани Ауда резко ускорился и врезался в ворота и военнослужащего. В результате наезда солдат получил тяжелые травмы.

Прокуратура просила для обвиняемого наказание в виде тюремного заключения от семи до 11 лет. В итоге суд приговорил его к шести годам тюрьмы, условному сроку, лишению водительских прав на пять лет с момента освобождения из тюрьмы, а также обязал выплатить пострадавшему компенсацию в размере 30000 шекелей.