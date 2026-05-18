последняя новость: 09:09
18 мая 2026
18 мая 2026
Экономика

Суд: израильские полисы автострахования действуют в Палестинской автономии

время публикации: 18 мая 2026 г., 08:57 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 08:58
AP Photo/Jean-Francois Badias

Мировой суд Герцлии признал беспочвенным отказ страховой компании "Ахшара" выплатить компенсацию за угон автомобиля под предлогом того, что инцидент произошел на в Зоне А Палестинской автономии.

Иск против страховой компании был подан жителем поселения Матитияху, расположенного в региональном совете Мате Биньямин рядом с Модиин-Илитом

Истец припарковал автомобиль у перекрестка Наалин, где тот был угнан. Компания отказалась выплачивать страховое покрытие по причине "безответственности автовладельца" и "в связи с отсутствием покрытия".

Судья Боаз Бен-Амати пришел к выводу, что обвинения в безответственности автовладельца были беспочвенными, а ссылку на то, что инцидент произошел в Зоне А, признал несостоятельной.

Все израильские полисы автострахования по требованию министерства финансов буквально распространяются на территорию государства Израиль, район Иудеи и Самарии и район сектора Газа. Кроме того, циркуляр Управления рынка страхования "Страхование израильского транспортного средства на территориях Палестинской автономии" прямо предписывает распространять как обязательное, так и имущественное автострахование на всю территорию автономии.

В итоге судья Бен-Амати обязал "Ашару" выплатить истцу полную стоимость автомобиля – 116000 шекелей – плюс 20000 шекелей судебных издержек.

