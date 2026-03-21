Внимание, розыск: пропал 10-летний Йосеф Арье Финкельштейн из Бней-Брака

Полиция Израиля просит помощи общественности в розыске 10-летнего Йосефа Арье Финкельштейна из Бней-Брака (улица Жаботински).

Мальчик вышел из дома в субботу, 21 марта, днем, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Описание внешности: 1.55, шатен, карие глаза, светлая кожа.

Описание одежды: серые брюки, синее худи (толстовка) с белыми надписями. Без обуви, без носков и без кипы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят немедленно обратиться в полицию по телефону 100.