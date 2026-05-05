05 мая 2026
последняя новость: 23:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Госсекретарь США сообщил о завершении операции "Эпическая ярость" и достижении всех ее целей

США
Война с Ираном
время публикации: 05 мая 2026 г., 23:33 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 23:42
Госсекретарь США сообщил о завершении операции "Эпическая ярость" и достижении всех ее целей
AP Photo/Mark Schiefelbein

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на брифинге в Белом доме, что операция "Эпическая ярость" завершена. "Мы достигли всех ее целей", – сказал он. По словам Рубио, США переходят к операции "Проект Свобода", которую Вашингтон называет оборонительной миссией по обеспечению судоходства в Ормузском проливе.

Рубио заявил, что многие страны публично и в частном порядке выразили готовность поддержать "Проект Свобода", но основную часть операции на себя возьмут США. "Я не хочу вводить вас в заблуждение, основная часть работы ляжет на Соединенные Штаты, потому что мы – единственная страна, которая способна обеспечить такое военное присутствие в регионе, как мы делаем это сейчас".

Рубио также сообщил, что представители США работают над тем, чтобы добиться "некоторого понимания" того, по каким вопросам Тегеран готов вести переговоры. По его словам, на первом этапе это может быть не полноценное соглашение, а рамочная договоренность. "Нам не обязательно иметь уже подписанное соглашение. Но у нас должно быть дипломатическое решение, в котором будет указано, по каким темам они готовы вести переговоры, а также масштаб уступок, на которые они готовы пойти на начальном этапе, чтобы переговоры имели смысл", – сказал он.

Касаясь ядерной программы Ирана, Рубио заявил, что Тегеран "всегда говорил, что не хочет обладать ядерным оружием", но на деле он действует как страна, работающая над его созданием. В качестве доказательств он привел иранскую ракетную программу и строительство подземных центрифуг по обогащению урана.

