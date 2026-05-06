Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 6 мая, температура немного повысится, но будет ниже среднесезонной. Переменная облачность. Временами дожди на севере и в центре страны.

В Иерусалиме – 9-18 градусов, в Тель-Авиве – 15-21, в Хайфе – 13-20, в Эйлате – 16-28, в Беэр-Шеве – 12-22, на побережье Мертвого моря – 17-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-21, в Ариэле – 10-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-22, на Голанских высотах – 9-21.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн 50-150 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В четверг-пятницу – повышение температуры, малооблачно. В субботу-вторник – без существенных изменений.