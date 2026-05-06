Джорджу Клуни, секс-символу Голливуда – 65. Фотогалерея

6 мая исполнилось 65 лет популярному американскому актеру, режиссеру, продюсеру и бизнесмену Джорджу Клуни – обладателю двух премий "Оскар" и пяти "Золотых Глобусов".

Он родился в Мэйсвилле (штат Кентукки) в семье журналиста и бывшей королевы красоты, воспитывался как католик ирландского происхождения.

Во время учебы в школе Джорджа поразил паралич Белла – генетическая болезнь, передавшаяся ему от отца. Около года у него была парализована половина лица. Его левый глаз был закрыт, он не мог нормально есть и пить, и в связи с этим заработал прозвище "Франкенштейн". Семья была вынуждена переехать в другой город, где Джордж окончил школу, всерьез увлекшись бейсболом и баскетболом. Учился в Северном Кентуккийском университете и в Университете Цинциннати, но ни один из них не закончил.

Начал сниматься в кино в 1984 году, но первую серьезную роль получил только через десять лет – в телесериале "Скорая помощь". В общей сложности, за свою кинокарьеру сыграл около 60 ролей. Среди них были работы в сериале "Друзья", в фильмах "От заката до рассвета", "Бэтмен и Робин", "Миротворец", "Дети шпионов", "Одиннадцать друзей Оушена" (а также 12... и 13...), "Сириана" (первый "Оскар"). Вторую премию "Оскар" завоевал как продюсер картины "Операция "Арго"".

Журнал People дважды, в 1997 и 2006 годах, называл его самым сексуальным мужчиной в мире. Считался и до сих пор считается многими секс-символом Голливуда.

Более 20 лет актер был неженат, в 1992-м он развелся со своей первой женой – актрисой Талией Бэлсам. Встречался с актрисами Рене Зеллвегер, Келли Престон и Джулией Робертс, моделями Синди Кроуфорд и Элизабет Каналис, Стэйси Кейблер. В 2014 году он женился на адвокате ливанского происхождения Амаль Аламуддин, в июне 2017-го у них родилась двойня.