Стрельба в Калансуа: двое убитых, один тяжелораненый

В ночь на 6 мая в Калансуа в результате нападения с применением огнестрельного оружия были убиты двое мужчин примерно 20 лет, еще один получил тяжелые ранения.

Раненый доставлен в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.

Полиция проводит расследование.

Судя по имеющимся данным, с начала 2026 года в криминальных инцидентах в Израиле убиты 112 человек, из них 103 – арабы (по другим данным – 101).