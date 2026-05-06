Стрельба в Калансуа: двое убитых, один тяжелораненый
время публикации: 06 мая 2026 г., 02:31 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 06:23
В ночь на 6 мая в Калансуа в результате нападения с применением огнестрельного оружия были убиты двое мужчин примерно 20 лет, еще один получил тяжелые ранения.
Раненый доставлен в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.
Полиция проводит расследование.
Судя по имеющимся данным, с начала 2026 года в криминальных инцидентах в Израиле убиты 112 человек, из них 103 – арабы (по другим данным – 101).
