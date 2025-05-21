Врач, адвокат и сотрудница "Битуах Леуми" задержаны по подозрению в мошенничестве

Мировой суд Иерусалима по просьбе отдела полиции по борьбе с мошенничеством продлил срок задержания трех подозреваемых в мошеннической схеме по присвоению денег Института национального страхования ("Битуах Леуми").

Пресс-служба полиции сообщает, что суд продлил срок содержания под стражей врача и адвоката на пять дней. Их имена в интересах следствия не публикуются.

Срок содержания сотрудницы Института национального страхования продлен до четверга, 22 мая.

Кроме того, в отдел по борьбе с мошенничеством были приглашены для дачи показаний несколько профессиональных футболистов, включая игроков высшей лиги.

По информации пресс-службы правоохранительных органов, мошенническая схема была выявлена отделом проверок и внутренних расследований Института национального страхования, после чего к расследованию была привлечена полиция. Расследование проводится под контролем прокуратуры Южного округа.