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Израиль

Израиль: за сутки в Газу пропущено 100 грузовиков с гуманитарной помощью

Газа
ЦАХАЛ
Израиль
Война с ХАМАСом
время публикации: 21 мая 2025 г., 22:21 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 22:21
Израиль: за сутки в Газу пропущено 100 грузовиков с гуманитарной помощью
AP Photo/Maya Alleruzzo

Офис координатора действий правительства на палестинских территориях сообщил, что в среду, 21 мая, в сектор Газы после проверки были пропущены 100 грузовиков с гуманитарной помощью.

Грузовики Организации Объединенных Наций и международных гуманитарных организаций, доставляющие муку, детское питание и медицинское оборудование, вошли в сектор Газы через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом", – указывается в официальном заявлении.

Однако источники в гуманитарных организациях сообщили агентству Reuters, что доставленные в Газу грузы не были получены пекарнями и больницами. "Гуманитарная помощь, которая и так весьма ограничена, не достигла гражданского населения", – заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН. По его информации, грузовики все еще находятся на площадке возле КПП "Керем-Шалом", поскольку из-за продолжающихся боевых действий передвижение по сектору Газы остаётся небезопасным.

При этом двое предпринимателей из Газы рассказали Reuters, что в сектор въехали не менее 15 грузовиков и проследовали к складам.

Во вторник, 20 мая, Израиль сообщил, что в Газу были пропущены 93 грузовика и еще 5 грузовиков въехали в сектор 19 мая.

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