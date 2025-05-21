Израиль: за сутки в Газу пропущено 100 грузовиков с гуманитарной помощью

Офис координатора действий правительства на палестинских территориях сообщил, что в среду, 21 мая, в сектор Газы после проверки были пропущены 100 грузовиков с гуманитарной помощью.

Грузовики Организации Объединенных Наций и международных гуманитарных организаций, доставляющие муку, детское питание и медицинское оборудование, вошли в сектор Газы через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом", – указывается в официальном заявлении.

Однако источники в гуманитарных организациях сообщили агентству Reuters, что доставленные в Газу грузы не были получены пекарнями и больницами. "Гуманитарная помощь, которая и так весьма ограничена, не достигла гражданского населения", – заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН. По его информации, грузовики все еще находятся на площадке возле КПП "Керем-Шалом", поскольку из-за продолжающихся боевых действий передвижение по сектору Газы остаётся небезопасным.

При этом двое предпринимателей из Газы рассказали Reuters, что в сектор въехали не менее 15 грузовиков и проследовали к складам.

Во вторник, 20 мая, Израиль сообщил, что в Газу были пропущены 93 грузовика и еще 5 грузовиков въехали в сектор 19 мая.