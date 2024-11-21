СМИ цитируют источник в системе безопасности: "ХАМАС заинтересован в сделке по заложникам"

Новостные службы телеканалов "Кешет" и "Кан-11" цитируют высокопоставленный источник в системе безопасности, который утверждает, что ХАМАС заинтересован в осуществлении сделки по заложникам с тем, чтобы немедленно прекратились боевые действия в Газе.

По информации "Мако", в настоящий момент идет обсуждение списка палестинских заключенных, которые будут освобождены в рамках сделки, но до сих пор нет договоренности о том, сколько похищенных израильтян будут освобождены на первом этапе. Израиль пытается добиться возвращения "как можно больше выживших". При этом источник, на который ссылается издание, уверен, что израильское правительство не сможет помешать такой сделке.

"ХАМАС находится под сильным давлением, он не сдался, но, вполне вероятно, что заинтересован в сделке", – цитирует новостная служба "Кан" источник в системе безопасности, по мнению которого, имеются все условия для соглашения. "Мы близки к сделке. Даже в случае сопротивления в правительстве, сделка состоится". По оценкам источника, сделка может быть осуществлена еще до смены администрации в Белом доме.

По словам источника "Кан", сделка будет осуществляться в несколько этапов. Первый этап предусматривает 42-дневную гуманитарную паузу, во время которой Израиль попытается вернуть "как можно больше похищенных".

Отметим, что под материалом, опубликованным на сайте "Мако" добавлен комментарий члена переговорной группы Израиля, который назвал цитируемые ведущими СМИ слова источника "чепухой, не имеющей под собой оснований".