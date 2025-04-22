Оппозиция требует созыва внеочередного заседания Кнессета

Депутаты от оппозиционных фракций намерены подать спикеру Кнессета 25 подписей, необходимых для созыва пленарного заседания в период парламентских каникул.

Как сообщает "Кешет", фракции "Еш Атид", "Махане Мамлахти", НДИ намерены инициировать проведение двух внеочередных пленарных заседаний Кнессета. Одно из них будет посвящено декларациям, представленным главой ШАБАКа Роненом Баром в Верховный суд, а второе – отсутствию решения проблемы заложников.

Ожидается, что оба заседания пройдут между Днем Катастрофы и героизма и Днем Независимости.