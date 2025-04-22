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Израиль

Оппозиция требует созыва внеочередного заседания Кнессета

Кнессет
Оппозиция
время публикации: 22 апреля 2025 г., 20:30 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 20:38
Оппозиция требует созыва внеочередного заседания Кнессета
Olivier Fitoussi/Flash90

Депутаты от оппозиционных фракций намерены подать спикеру Кнессета 25 подписей, необходимых для созыва пленарного заседания в период парламентских каникул.

Как сообщает "Кешет", фракции "Еш Атид", "Махане Мамлахти", НДИ намерены инициировать проведение двух внеочередных пленарных заседаний Кнессета. Одно из них будет посвящено декларациям, представленным главой ШАБАКа Роненом Баром в Верховный суд, а второе – отсутствию решения проблемы заложников.

Ожидается, что оба заседания пройдут между Днем Катастрофы и героизма и Днем Независимости.

Израиль
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