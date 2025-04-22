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Израиль

Внимание, розыск: пропал 83-летний Игаль Дамари из Кирьят-Бялика

Полиция
Розыск
время публикации: 22 апреля 2025 г., 22:23 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 22:31
Внимание, розыск: пропал 83-летний Игаль Дамари из Кирьят-Бялика
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 83-летний Игаль Дамари, проживающий в доме престарелых в Кирьят-Бялике. В последний раз его видели, когда он выходил из дома своего друга в 15:30 на улице Смоленскин в Кирьят-Ата, с тех пор от него не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 178 см, стреднего телосложения. Седые волосы, карие глаза, светлый оттенок кожи.

Игаль был одет в серую кофту с капюшоном и коричневые шорты.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом в полицию по телефону 100 или в полицию участка Звулун по телефону 04-8464444.

Израиль
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