МАХАШ: генинспектор полиции был задержан, а не арестован, и с достоинством препровожден на допрос

Отдел расследований преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), опубликовал пояснения, касающиеся публикаций по поводу подозрений в отношении генерального инспектора полиции Коби Яакоби и полковника Авишая Муалема.

Что касается Коби Яакоби, подозреваемый был задержан для допроса, а не арестован, подчеркивают в МАХАШ, задержание было произведено в соответствии с законом и в высшей степени профессионально, после чего подозреваемый был препровожден на допрос с соблюдением его достоинства и приватности. Утверждения о том, что при задержании применялось оружие, не соответствуют действительности.

При аресте полковника Авишая Муалема, вопреки публикациям, следователи не входили в спальню, когда там находились члены семьи подозреваемого, при его аресте также не применялось оружие. Процедура была произведена с максимальным соблюдением приватности частной жизни подозреваемого и его семьи.

В сообщении МАХАШ подчеркивается, что решение задержать Яакоби и арестовать Муалема на дому у подозреваемых было принято для обеспечения эффективного и профессионального расследования. Поскольку была опасность попытки помешать ходу следствия, время допроса в подразделении МАХАШ с подозреваемыми не согласовывалось.