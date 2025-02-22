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Израиль

В Нусейрат прибыли машины "Красного Креста"

Заложники
ХАМАС
время публикации: 22 февраля 2025 г., 11:41 | последнее обновление: 22 февраля 2025 г., 11:49
В Нусейрат прибыли машины "Красного Креста" (архив)
AP Photo/Abdel Kareem Hana

В центре Нусейрата ХАМАС намерен освободить еще трех похищенных: Омера Венкерта (23, из Гедеры, похищен на фестивале "Нова"); Элию Коэна (27, из Цур-Адасы, похищен на фестивале "Нова"); Омера Шем-Това (21, из Герцлии, похищен с фестиваля "Нова").

Хишам Шаабан ас-Сайид (36, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2015 году) не будет освобожден в ходе этой "церемонии". Его ХАМАС освободит позже и в другом месте. Хамасовские источники утверждают, что это делается "из уважения к его семье и потому, что он – мусульманин".

Около 11:40 машины "Красного Креста" прибыли на место передачи заложников.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 февраля 2025

Машины "Красного Креста" выехали к месту передачи заложников в лагере Нусейрат