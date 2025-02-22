В Нусейрат прибыли машины "Красного Креста"

В центре Нусейрата ХАМАС намерен освободить еще трех похищенных: Омера Венкерта (23, из Гедеры, похищен на фестивале "Нова"); Элию Коэна (27, из Цур-Адасы, похищен на фестивале "Нова"); Омера Шем-Това (21, из Герцлии, похищен с фестиваля "Нова").

Хишам Шаабан ас-Сайид (36, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2015 году) не будет освобожден в ходе этой "церемонии". Его ХАМАС освободит позже и в другом месте. Хамасовские источники утверждают, что это делается "из уважения к его семье и потому, что он – мусульманин".

Около 11:40 машины "Красного Креста" прибыли на место передачи заложников.