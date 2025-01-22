В СМИ и соцсетях сообщают о намерении высших офицеров ЦАХАЛа и ШАБАКа уйти в отставку

В общественной системе продолжают циркулировать слухи об увольнении высокопоставленных фигур в военной и оборонной системе.

Вечером 21 января 14-й канал ИТВ сообщил о том, что глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар заявил в беседах с приближенными, что подаст в отставку в самое ближайшее время. По словам комментатора Яакова Бардуго, ожидаются и дополнительные увольнения в армейской среде.

По информации Бардуго, в ближайшие дни подаст в отставку координатор действий правительства на территориях генерал-майор Расан Алиан.

По сообщению Бардуго, генерал-майор Ницан Алон, входящий в состав рабочей группы на переговорах с ХАМАСом, также намерен завершить службу.

Накануне военный обозреватель газеты "Маарив" Ави Ашкенази сообщил, что в ближайшее время ожидается увольнение командующих ВВС и ВМФ.

Утром 22 января в социальных сетях появились слухи о том, что главный военный прокурор генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми подает в отставку. Это решение она приняла, якобы, в связи с публикацией о задержании военнослужащих на базе в "Сде Тейман". Никакого официального подтверждения этих слухов нет, и сообщение не публиковалось ни в одном СМИ Израиля.

Напомним, что накануне начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви объявил о решении уйти в отставку. Он завершит службу в армии 6 марта. Аналогичное заявление сделал накануне командующий Южным округом ЦАХАЛа генерал-майор Ярон Финкельман.