"Непредсказуемый", но "позитивный" Трамп, делающий мир опаснее. Итоги опроса Newsru.co.il

На сайте Newsru.co.il завершен опрос по теме "Первый год второй каденции Трампа". В опросе, который проводился 21-22 января, приняли участие 2519 респондентов, ответивших на все 26 вопросов.

Прошел один год со дня вступления Дональда Трампа в должность президента США. Это его вторая каденция. На сегодняшний день Трампу 79 лет. За последний год администрация Трампа стала одним из ключевых факторов, влияющих на политическую повестку в США и за их пределами. Решения Белого дома затрагивают широкий круг тем – от экономики и миграционной политики до отношений с союзниками и противниками, а также участия США в международных процессах. Отношение к Трампу остается неоднозначным – как в самих Соединенных Штатах, так и в других странах. Его первый президентский срок завершился острым внутренним кризисом вокруг итогов выборов 2020 года, который стал предметом продолжительных общественных и юридических споров. Начало второй каденции сопровождается серией резонансных шагов и заявлений – как во внутренней, так и во внешней политике. Сторонники Трампа рассматривают эти действия как попытку быстро выполнить предвыборные обещания и изменить сложившиеся подходы, критики – как курс, усиливающий конфронтацию и поляризацию. Отдельное внимание в Израиле уделяют роли Трампа на Ближнем Востоке. Многие считают, что именно Трампа следует благодарить за то, что в октябре 2025 года, после двух лет плена из Газы были освобождены последние остававшиеся в живых заложники. Трампа воспринимают как союзника Нетаниягу, но далеко не все инициативы и действия одобряются большинством израильтян.

Мы предложили нашим читателям оценить итоги первого года второй каденции Дональда Трампа.

ИТОГИ ОПРОСА

ПОРТРЕТ РЕСПОНДЕНТА

82% участников опроса из Израиля, 5% – из США, 4% – из стран Европы, 3% – из Канады, 2% – из России, 1% – из Украины.

Вопрос: "Если бы вам пришлось выбирать между поддержкой Республиканской или Демократической партии США, то какую партию вы бы поддержали?" 68,5% респондентов поддержали бы Республиканскую партию, 13,5% – Демократическую, 18% не смогли бы сделать выбор.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАМПА

54% опрошенных оценивают политическую деятельность Трампа позитивно, 40% – негативно. Среди условных "республиканцев" соотношение 71%/22%, среди "демократов" – 8%/91%. Среди израильтян соотношение 56%/37%, среди американцев – 65%/34%, среди европейцев – 34%/60%, среди канадцев – 34%/59%, среди россиян – 37%/61%, среди украинцев – 19%/77%.

Вопрос: "Как вы оцениваете первые 12 месяцев второй каденции Трампа в целом?" 51% выбрали ответ "скорее успешные", 37% – "скорее неуспешные".

49% считают, что политика Трампа делает США сильнее на международной арене. 40% придерживаются противоположного мнения.

ТРАМП И ИЗРАИЛЬ

50% респондентов назвали Трампа другом Израиля. И только 1% считают Трампа врагом Израиля. 47% выбрали ответ: "Трамп – не друг и не враг Израиля".

Вопрос: "Как, по-вашему, действия Трампа влияют на отношения США и Израиля?" 48% выбрали ответ "улучшают", 14% – "ухудшают", 29% – "существенно не влияют".

ТРАМП И ГАЗА

Вопрос: "Как вы оцениваете роль Трампа в урегулировании конфликта вокруг Газы?" 63% полагают, что его роль в данном вопросе позитивная, 19% – негативная. 12% выбрали ответ: "Не влияет существенно".

Мы попросили читателей выразить свое отношение к тому, что Трамп пригласил Путина и Лукашенко в "Совет мира" по Газе. Большинство, 57%, относятся к этому негативно, 10% – позитивно. 27% выбрали ответ: "Я считаю, что это "троллинг" со стороны Трампа".

ТРАМП И ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

Вопрос: "Как вы оцениваете влияние Трампа на войну России против Украины?" 48% считают, что он скорее затягивает/усугубляет войну. 29% полагают, что он не влияет существенно. 17% ответили: "Скорее способствует прекращению войны".

44% считают, что Путин оказывает существенное влияние на Трампа. 42% придерживаются противоположного мнения.

ТРАМП И ИРАН

55% наших читателей позитивно оценивают роль Трампа в противостоянии с режимом аятолл в Иране, 20% – негативно. 17% считают, что он не влияет существенно.

Вопрос: "Как вы считаете, решится ли Трамп дать приказ атаковать Иран?" Мнения разделились: 27% затруднились с прогнозом, 25% выбрали ответ "решится и довольно скоро", 25% – "не решится", 23% – "решится, но нескоро".

ТРАМП И НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

36% участников опроса полагают, что Трамп заслужил Нобелевскую премию мира. Но большинство, 51%, придерживаются противоположного мнения.

Вопрос: "Ваше отношение к тому, что нобелевский лауреат Мачадо передала Трампу свою нобелевскую медаль?" Самый частый ответ – "шок и стыд" – 37%. 35% ответили: "Меня это смутило, но с Трампом иначе нельзя". И только 13% выбрали ответ "разумное решение".

ТРАМП И ЭКОНОМИКА

Был задан вопрос: "Как вы оцениваете экономическую политику Трампа (налоги/тарифы/регулирование) с точки зрения экономики США?" 37% ответили: "Скорее улучшает экономику США". 35% выбрали ответ: "Скорее ухудшает экономику США". 10% считают, что это не влияет существенно".

Среди "республиканцев" соотношение мнений "улучшает/ухудшает" – 49%/23%. Среди "демократов" – 6%/76%.

ТРАМП И МИГРАНТЫ

Был задан вопрос: "Как вы относитесь к жестким мерам в миграционной политике США, которые поддерживает Трамп?" Подавляющее большинство респондентов, 76%, поддерживают эти меры. 14% – не поддерживают.

Среди "республиканцев" поддержка достигает 91%. Среди "демократов" – только 24%.

СТИЛЬ ТРАМПА

Вопрос: "Как, по-вашему, стиль коммуникации Трампа (публичные заявления/соцсети) влияет на политику США?" Большинство, 51%, выбрали ответ: "Скорее мешает". 21% ответили: "Скорее помогает". 18% считают, что стиль не имеет значения.

Среди "республиканцев" соотношение мнений "мешает/помогает" – 41%/28%. Среди "демократов" – 82%/3%.

ТРАМП И ДЕМОКРАТИЯ

Вопрос: "Считаете ли вы, что Трамп укрепляет или ослабляет американские демократические институты?" Большинство, 51%, выбрали ответ "ослабляет". 28% ответили: "Укрепляет".

Среди "республиканцев" соотношение мнений "ослабляет/укрепляет" – 37%/39%. Среди "демократов" – 94%/2%.

ТРАМП И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Вопрос: "Как вы относитесь к идее, что США должны меньше участвовать в делах других стран ("America First")?" 43% поддерживают, 36% не поддерживают. Среди "республиканцев" соотношение мнений "поддерживаю/не поддерживаю" – 47%/32%. Среди "демократов" – 27%/57%.

Вопрос: "Действия Трампа делают мир опаснее или безопаснее?" Большинство, 52%, считают, что действия нынешнего президента США делают мир опаснее. И только 27% выбрали ответ "безопаснее". Среди "республиканцев" соотношение мнений "опаснее/безопаснее" – 38%/37%. Среди "демократов" – 93%/3%.

ТРАМП И ВЫБОРЫ

Вопрос: "По вашей оценке, каковы перспективы республиканцев на промежуточных выборах в США?" 38% ответили: "Они потерпят поражение". 24% выбрали ответ: "Они укрепят свои позиции в Конгрессе".

Прогноз "республиканцев" – 29% поражение Республиканской партии, 32% укрепление Республиканской партии. Прогноз "демократов" – 71%/7%.

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ТРАМПА

Был задан вопрос: "Чего следует ждать от второй каденции Трампа?" (можно было выбрать несколько вариантов ответа). Самые частые ответы: 1) ужесточения миграционной политики и депортаций – 67%, 2) сокращения/пересмотра помощи союзникам (Украина, Европа и др.) – 59%, 3) новых крупных торговых войн (пошлины/санкции) – 53%, 4) снятия части санкций с России в обмен на уступки по Украине – 45%, 5) создания альтернативы ООН ("Совет мира") – 44%, 6) ослабления роли США в международных организациях (ВОЗ, ВТО и др.) – 43%, 7) активизации борьбы с картелями в Мексике – 42%, 8) резкого давления на Иран через санкции и ультиматумы (без войны) – 41%, 9) расширения "Соглашений Авраама" – 39%, 10) массовых реформ федерального госаппарата (в т.ч. кадровых чисток) – 33%.

Другие сценарии, включая аннексию Гренландии, аннексию Венесуэлы, войну с Ираном и пр. выбрали менее трети респондентов.

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОВАЛЫ ТРАМПА

Читателям было предложено назвать 10 реальных достижений Дональда Трампа за первый год второй каденции. Три самые часто упоминаемые: 1) освобождение израильских заложников из Газы – 81%, 2) ужесточение иммиграционной политики США – 73%, 3) сворачивание климатических программ предыдущей администрации – 43%.

Было предложено назвать 10 реальных провалов Дональда Трампа за первый год второй каденции. Три самые часто упоминаемые: 1) отсутствие заметного прогресса по прекращению войны России против Украины – 75%, 2) обострение отношений США с рядом союзников (Европа, Канада и др.) – 68%, 3) усиление неопределенности в мировой торговле из-за тарифов/угроз тарифов – 55%.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАМПА

Участникам опроса было предложено выбрать определения, подходящие для Трампа (можно было выбрать несколько определений). Десять наиболее популярных определений: 1) непредсказуемый – 63%, 2) авторитарный – 63%, 3) импульсивный – 60%, 4) бизнесмен – 55%, 5) активный – 45%, 6) популист – 45%, 7) антисистемный – 34%, 8) влиятельный – 33%, 9) харизматичный – 32%, 10) безумец – 28%.