Арестован житель Ашкелона, выращивавший в квартире галлюциногенные грибы

Полиция сообщает о завершении расследования в отношении жителя Ашкелона, который в квартире выращивал галлюциногенные грибы. Кроме того, при обыске были найдены такие наркотики, как ЛСД, кетамин, гашиш и др.

Для выращивания галлюциногенных грибов подозреваемый, мужчина около 30 лет, использовал специальные ящики. Он арестован и заключен под стражу.

В ближайшие дни ему будет предъявлено обвинение.