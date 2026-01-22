Арестован житель Ашкелона, выращивавший в квартире галлюциногенные грибы
время публикации: 22 января 2026 г., 15:48 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 15:48
Полиция сообщает о завершении расследования в отношении жителя Ашкелона, который в квартире выращивал галлюциногенные грибы. Кроме того, при обыске были найдены такие наркотики, как ЛСД, кетамин, гашиш и др.
Для выращивания галлюциногенных грибов подозреваемый, мужчина около 30 лет, использовал специальные ящики. Он арестован и заключен под стражу.
В ближайшие дни ему будет предъявлено обвинение.