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Израиль

Из-за пропалестинских протестов на острове Сирос израильский круизный лайнер изменил маршрут

Антисемитизм
время публикации: 22 июля 2025 г., 17:45 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 18:20
Из-за пропалестинских протестов на острове Сирос израильский круизный лайнер изменил маршрут
Wikipedia.org. Фото: Jebulon

На греческом острове Сирос израильский круизный лайнер Golden Iris, принадлежащий компании "Мано Сапанут", был встречен сотнями пропалестинских демонстрантов. Из-за взрывоопасной обстановки на берегу 1600 пассажирам судна не позволили сойти на берег. Все экскурсии, запланированные в рамках круиза, были отменены.

Как сообщают израильские сайты "Мако" и Ynet, после нескольких часов ожидания пассажирам сообщили, что судно покинет Сирос и направится в Лимассол (Кипр), где состоится следующая остановка.

Пассажиры, с которыми поговорили журналисты, рассказали, что на борту царит "отличная атмосфера". По их словам, экипаж делает все возможное для поддержания спокойствия и доброжелательной обстановки, подчёркивая, что антисемитизм жителей Сироса не испортит им отпуск.

Израиль
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