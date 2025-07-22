Из-за пропалестинских протестов на острове Сирос израильский круизный лайнер изменил маршрут

На греческом острове Сирос израильский круизный лайнер Golden Iris, принадлежащий компании "Мано Сапанут", был встречен сотнями пропалестинских демонстрантов. Из-за взрывоопасной обстановки на берегу 1600 пассажирам судна не позволили сойти на берег. Все экскурсии, запланированные в рамках круиза, были отменены.

Как сообщают израильские сайты "Мако" и Ynet, после нескольких часов ожидания пассажирам сообщили, что судно покинет Сирос и направится в Лимассол (Кипр), где состоится следующая остановка.

Пассажиры, с которыми поговорили журналисты, рассказали, что на борту царит "отличная атмосфера". По их словам, экипаж делает все возможное для поддержания спокойствия и доброжелательной обстановки, подчёркивая, что антисемитизм жителей Сироса не испортит им отпуск.