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Израиль

Акции протеста ультраортодоксов проходят в Иерусалиме и Бейт-Шемеше

Акции протеста
Полиция
Призыв ультраортодоксов
время публикации: 22 июля 2025 г., 22:12 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 22:12
Акции протеста ультраортодоксов проходят в Иерусалиме и Бейт-Шемеше
Avshalom Sassoni/Flash90

Акции протеста против ареста трех ультраортодоксальных уклонистов от призыва в армию проходят в Иерусалиме и Бейт-Шемеше.

В акциях протеста принимают сотни представителей радикального ультраортодоксального движения "Пелег а-Иерушалми".

Полиция сообщает о нарушении общественного порядка: демонстранты перекрывают дороги, поджигают мусорные баки, бросают различные предметы в полицейских и оскорбляют их.

Полиция приступила к разгону демонстрантов с целью восстановления порядка. На данный момент действия полиции продолжаются.

Израиль
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В Иерусалиме проходит акция протеста ультраортодоксов против призыва в армию