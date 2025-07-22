Акции протеста ультраортодоксов проходят в Иерусалиме и Бейт-Шемеше

Акции протеста против ареста трех ультраортодоксальных уклонистов от призыва в армию проходят в Иерусалиме и Бейт-Шемеше.

В акциях протеста принимают сотни представителей радикального ультраортодоксального движения "Пелег а-Иерушалми".

Полиция сообщает о нарушении общественного порядка: демонстранты перекрывают дороги, поджигают мусорные баки, бросают различные предметы в полицейских и оскорбляют их.

Полиция приступила к разгону демонстрантов с целью восстановления порядка. На данный момент действия полиции продолжаются.