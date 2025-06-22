Подпольный "зоопарк" в Нацерете: изъяты мартышки, попугаи, дикобраз и черепаха

Сотрудники полиции Северного округа при помощи бойцов пограничной полиции МАГАВ провели обыск в здании конюшни в Нацерете (Назарете) в соответствии с ордером суда. В ходе обыска они обнаружили несколько клеток, в которых находились запрещенные для разведения и содержания охраняемые животные.

В числе обнаруженных животных – две зеленые мартышки, четыре носухи, два попугая ара, один дикобраз и одна обыкновенная сухопутная черепаха.

Вызванные на место инспекторы Управления природы и парков забрали животных и перевезли их в охраняемые питомники и зоопарки. Владелец "зоопарка" был задержан для допроса.

Отмечается, что изъятые зеленые мартышки стали 50-й и 51-й, изъятой в стране с начала марта и переданной в приют для обезьян в Бен-Шемене.

В последнее время зоозащитники наблюдают все больше случаев незаконного содержания животных, доставленных в Израиль контрабандой.

Вред, причиняемый диким животным из-за неправильного содержания, очевиден, и, к сожалению, они не смогут вернуться в дикую природу.

Управление природы и парков обращается к общественности с просьбой сообщать о незаконном содержании экзотических животных и о содержании диких животных в ненадлежащих условиях в центр Управления природы и парков по телефону *3639.