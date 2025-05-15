Калао, дикобразы, гиены, совы и многие другие: изъят "зоопарк" арабского браконьера

Инспекторы Управления природы и парков, сотрудники полиции Модиин-Илита и резервисты из 316 батальона провели операцию по спасению десятков охраняемых животных, включая газелей, гиен, редких птиц и двух зеленых мартышек в палестинской деревне Байт-Сира. Отец и двое его сыновей были задержаны для допроса.

По сообщению полиции, в течение последнего месяца велось тайное расследование по поводу жителя деревни Бейт-Сира, который незаконно разводил охраняемых животных разных видов. Животные и птицы содержались в ненадлежащих условиях, некоторые из них относятся к израильскими дикими животными, а часть – экзотические виды, которые не обитают в Израиле.

После сбора информации расследование было переведено в открытую фазу, и сотрудники полиции, инспекторы Управления природы и парков при поддержке военнослужащих ЦАХАЛа провели рейд с обыском в доме подозреваемого.

При обыске были обнаружены две зеленые мартышки, две взрослые израильские газели (самец и самка) и два детеныша газели, два африканских калао (птица-носорог), две гиены, пять дикобразов, восемь сухопутных черепах, две болотные черепахи, коршун, взрослая сова и три совенка, два птенца сокола, два фазана, две куропатки и 16 яиц куропаток.

Все эти животные запрещены к содержанию без соответствующих разрешений, торговля ими также категорически запрещена. Некоторые из этих видов находятся под угрозой исчезновения. В доме подозреваемого обнаружены также две незаконных пневматических винтовки М16, силки для птиц, в которых найдены тела погибших птиц.

Отец и двое его сыновей подозреваются в браконьерстве, хранении охраняемых природных ценностей, жестоком обращении с животными и причинении вреда окружающей среде. Они были переданы в полицию. Изъятые животные были безопасно перевезены для дальнейшего обследования и лечения в приют для обезьян в Бен-Шемене, в больницу для диких животных при зоопарке "Сафари" и в другие специализированные учреждения.

Директор больницы для диких животных при "Сафари" профессор Дуду Ашер отметил, что весь персонал был вызван для обработки большого количества доставленных животных, которых незаконно содержали в неволе. "Одно или два конфискованных животных – это для нас уже прискорбная рутина, но для оптимального осмотра и лечения такого исключительного количества животных и птиц требуются усилия всего нашего персонала", – отметил он. Профессор также выразил надежду, что большая часть животных не страдают от серьезных проблем со здоровьем и после лечения смогут вернуться в природу.

Глава отдела защиты животных при Управлении природы и парков Бен Розенберг подчеркнул, что в последнее время в Израиле все больший масштаб получает проблема контрабанды и браконьерства: найденные в нынешней операции зеленые мартышки стали сороковой и сорок первой с марта, когда были найдены первые обезьяны. С таким количеством конфискованных животных специалисты еще не сталкивались. "Пока наказания недостаточно строгие – торговля животными будет продолжаться, и животные и птицы будут страдать", – отметил Розенберг.