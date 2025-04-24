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Израиль

Во дворе на привязи: полиция спасла больного львенка в Тире

Криминал в арабском секторе
Полиция
Животные
время публикации: 24 апреля 2025 г., 19:36 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 19:41
Во дворе на привязи: полиция спасла больного львенка в Тире
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Центрального округа проводили в Тире операцию против криминальных элементов, и обнаружили львенка, который содержался во дворе на привязи. Львенок был болен и содержался в ненадлежащих условиях.

Животное было изъято и передано инспекторам Управления природы и парков, львенок будет передан для обследования и лечения в специализированном учреждении. Задержан подозреваемый – житель Тиры в возрасте 28 лет.

Управление природы и парков сообщает, что это уже пятый львенок, обнаруженный с начала года. Животных в Израиль доставляют контрабандой через границу с Иорданией и Египтом, очень многие животные в результате жестоких условий, ненадлежащего кормления и издевательств гибнут. Часто таких животных, как львы и другие хищники, убивают сами хозяева после того, как "милый питомец" подрастет и станет неуправляемым.

Содержание диких животных, таких как львы, в частном разведении категорически запрещено и является очень серьезным нарушением из-за значительного вреда, наносимого животному, и опасности для окружающих.

Израиль
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