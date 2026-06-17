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Израиль

Главы ультраортодоксальных военных йешив попросили прервать аресты

Призыв ультраортодоксов
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 17 июня 2026 г., 17:36 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 17:36
Главы ультраортодоксальных военных йешив попросили прервать аресты
Chaim Goldberg/Flash90

Главы ультраортодксальных военных йешив обратились с письмом к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с просьбой остановить на год задержания уклонистов.

"Все дело нашей жизни идет насмарку. Мы призываем вас издать административное распоряжение о прекращении арестов на год, и за это время мы сформируем решение по выходу из кризиса", - говорится в письме.

Израиль
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