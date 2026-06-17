Главы ультраортодоксальных военных йешив попросили прервать аресты
время публикации: 17 июня 2026 г., 17:36 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 17:36
Главы ультраортодксальных военных йешив обратились с письмом к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с просьбой остановить на год задержания уклонистов.
"Все дело нашей жизни идет насмарку. Мы призываем вас издать административное распоряжение о прекращении арестов на год, и за это время мы сформируем решение по выходу из кризиса", - говорится в письме.