Главы ультраортодоксальных военных йешив попросили прервать аресты

Главы ультраортодксальных военных йешив обратились с письмом к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с просьбой остановить на год задержания уклонистов.

"Все дело нашей жизни идет насмарку. Мы призываем вас издать административное распоряжение о прекращении арестов на год, и за это время мы сформируем решение по выходу из кризиса", - говорится в письме.