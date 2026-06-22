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Израиль

Ультраортодоксы протестуют против ареста дезертиров у военной тюрьмы №10

Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 22 июня 2026 г., 10:09 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 10:20
Ультраортодоксы протестуют против ареста дезертиров у военной тюрьмы №10
Flash90

Десятки ортодоксов проводят в понедельник утром акцию протеста против задержания уклонистов и дезертиров возле военной тюрьмы №10. Сообщается, что на месте демонстрации возникли противостояния бастующих с солдатами.

На данном этапе полиция не сообщала о разгоне акции и задержаниях.

Израиль
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