Ультраортодоксы протестуют против ареста дезертиров у военной тюрьмы №10
время публикации: 22 июня 2026 г., 10:09 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 10:20
Десятки ортодоксов проводят в понедельник утром акцию протеста против задержания уклонистов и дезертиров возле военной тюрьмы №10. Сообщается, что на месте демонстрации возникли противостояния бастующих с солдатами.
На данном этапе полиция не сообщала о разгоне акции и задержаниях.
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