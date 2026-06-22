Ультраортодоксы протестуют против ареста дезертиров у военной тюрьмы №10

Десятки ортодоксов проводят в понедельник утром акцию протеста против задержания уклонистов и дезертиров возле военной тюрьмы №10. Сообщается, что на месте демонстрации возникли противостояния бастующих с солдатами.

На данном этапе полиция не сообщала о разгоне акции и задержаниях.