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Израиль

Задержан палестинский нелегал, напавший с ножом на жителя Тель-Авива

Полиция
Нелегалы
Тель-Авив
время публикации: 07 июня 2026 г., 08:25 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 08:30
Задержан палестинский нелегал, напавший с ножом на жителя Тель-Авива
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя Бейт-Лехема, незаконно находившегося на территории Израиля, по подозрению в нападении с ножом и ограблении мужчины в его квартире на улице Алленби в Тель-Авиве.

По данным полиции, инцидент произошел в ночь на 4 июня. Согласно подозрениям, после встречи с хозяином квартиры подозреваемый нанес ему ножевое ранение, похитил деньги и скрылся с места происшествия.

На место были направлены крупные силы полиции, которые начали расследование обстоятельств случившегося. Пострадавший был доставлен в больницу с легкими ранениями.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого спустя короткое время на одной из соседних улиц. Рядом с местом происшествия был обнаружен нож, который, по версии следствия, использовался при нападении.

Подозреваемый был доставлен на допрос в полицейский участок, по итогам допроса он предстал перед судом, который продлил срок его ареста до 8 июня 2026 года.

Израиль
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