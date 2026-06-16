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В Тель-Авиве задержан палестинский нелегал, сфотографировавший женщину в кабинке туалета на пляже

Полиция
время публикации: 16 июня 2026 г., 16:42 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 17:08
В Тель-Авиве задержан палестинский нелегал, сфотографировавший женщину в кабинке туалета на пляже
Пресс-служба полиции Израиля

После того, как в полицию поступило сообщение о мужчине, который вел съемку в женском туалете на одном из пляжей в Тель-Авиве, был задержан 33-летний житель Рамаллы.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что при задержании подозреваемый предъявил поддельное израильское удостоверение личности.

Инцидент произошел в понедельник, 15 июня. Во вторник, 16 июня, суд продлил его содержание под стражей на два дня.

Отметим, что за последние дни это второй случай проникновения посторонних мужчин в женский туалет на пляже в Тель-Авиве. 14 июня был задержан житель Хайфы, зашедший в кабинку туалета на пляже Фришман вслед за женщиной и совершивший в отношении нее развратные действия.

Израиль
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