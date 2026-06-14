Нелегал арестован за нападение на женщину в кабинке пляжного туалета в Тель-Авиве

Полиция задержала двух арабов по подозрению в совершении сексуализированных нападениях на женщин.

В одном из случаев был арестован араб из Хайфы, который, по данным полиции, пробрался в общественный женский туалет на пляже Фришман в Тель-Авиве, вошел в кабинку вслед за женщиной и совершил в отношении нее развратные действия.

В другом случае был задержан палестинский нелегал из Хауары, незаконно находившийся на территории Израиля: он подозревается в сексуализированном насилии в отношении женщины в Тель-Авиве, и после задержания выяснилось, что он разыскивается по подозрению в аналогичном нападении на женщину в одном из тель-авивских клубов.