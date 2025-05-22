Стрельба в Ашкелоне, ранен мужчина

В ночь на четверг, 22 мая, в полицию поступили сообщения о стрельбе на бульваре Шапира в Ашкелоне. С места происшествия в больницу с огнестрельным ранением был доставлен мужчина (примерно 38 лет). Позднее врачи сообщили, что мужчина получил легкое ранение.

Начальник округа полиции Лахиш Рой Вальдман на месте происшествия провел совещание по оценке ситуации.

Крупные силы полиции находятся на месте происшествия, ведется розыск преступника. По данным предварительного расследования, речь идет об инциденте на криминальной почве.