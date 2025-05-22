В пекарни на юге и в центре сектора Газы доставлена мука из гуманитарной помощи

В ночь на 22 мая председатель Ассоциации транспортных компаний Газы Нахид Шахибр сообщил, что мука из гуманитарной помощи, доставленной 90 грузовиками, развезена по всем пекарням на юге и центре сектора Газы.

Нахид Шахибр отметил, что это первый завоз продуктов за последние 11 недель, при этом до сих пор нет договоренности о доставке гуманитарной помощи в северные районы сектора.

Вечером 21 мая офис координатора действий правительства на палестинских территориях сообщил, что в среду, 21 мая, в сектор Газы после проверки были пропущены 100 грузовиков с гуманитарной помощью. Однако источники в гуманитарных организациях сообщали агентству Reuters, что доставленные в Газу грузы не были получены пекарнями. "Гуманитарная помощь, которая и так весьма ограничена, не достигла гражданского населения", – заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН. По его информации, грузовики все еще находятся на площадке возле КПП "Керем-Шалом", поскольку из-за продолжающихся боевых действий передвижение по сектору Газы остаётся небезопасным.