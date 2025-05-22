"Протест резервистов" и слежка за Беннетом в больнице по заданию иранской разведки

Предъявлено обвинительное заключение против Моше Атиаса, жителя Ашдода в возрасте 18 лет, который обвиняется в выполнении различных заданий для иранской разведки. В частности, он выяснял место госпитализации бывшего главы правительства Израиля Нафтали Беннета, фотографировал в больнице и устанавливал распорядок работы охраны. В совокупности, за множество выполненных заданий он получил от Ирана 1824 доллара в криптовалюте.

Моше Атиас обвиняется в шпионаже в пользу Ирана во время войны и в незаконном хранении боеприпасов – при обыске у него обнаружили магазин от пистолета "Глок" с 24 патронами 9 мм.

По данным обвинительного заключения, Моше Атиас при помощи аппликации Telegram контактировал с пользователями, представившимися ему как "Саги", "Сэм" и "Эллисон Сол" и действовавшими от имени разведки Ирана. Они давали ему различные поручения, о которых будет подробнее рассказано ниже, и оговаривали размер награды за выполнение этих поручений.

6 февраля 2025 года Моше Атиас получил в Telegram сообщение от "Employment Vip Bot", в котором было сказано: "Стройте свое будущее с нами! Иран дает вам возможность достичь ваших финансовых мечт посредством усилий и сотрудничества и тем самым создать лучшую жизнь для вашей семьи". В конце сообщения была ссылка на бота. Атиас воспользовался этим предложением, отправил боту сообщение, после чего получил ответ на иврите и английском языке следующего содержания: "Спасибо, что обратились к разведывательной службе Ирана. Все ваши данные и разговор сохраняются здесь безопасно и защищено. Чтобы связаться с нашими экспертами, пожалуйста, отправьте сообщение на идентификатор Telegram ниже".

Он выполнил и это условие, после чего с ним установили контакт иранские агенты, с которыми Атиас поддерживал связь в течение примерно полугода, зная, что они действуют от имени разведслужб Ирана. Моше Атиас выполнял различные задания, получая за каждое оговоренную заранее сумму на цифровой кошелек "Trust". Сложность и опасность для безопасности государства этих заданий росла постепенно, как и объем вознаграждения.

Вначале иранские агенты приказали ему написать на листе бумаги фразу "Биби сын шлюхи" на иврите ("Биби бен зона") и, снимая на видео, сжечь этот лист. Затем ему приказали написать это же выражение на 50-шекелевой банкноте, снять это на видео и прислать заказчикам. После этого ему сказали снять цены на сигареты, мясо и вино в супермаркете.

Следующим заданием было приобретение и сжигание военной формы ЦАХАЛа с надписью "Мы не сорняки" (отсылка к комментарию главы правительства Биньямина Нетаниягу по поводу заявления от имени резервистов с призывом к освобождению заложников в Газе ценой прекращения войны. Таким образом, обвиняемый должен был предоставить иранской разведке материалы для документации "поддержки" движений резервистов-отказников в израильском обществе. Атиас выполнил это задание, предоставив "Саги" квитанции на покупку формы и на обед в тот день, когда он ездил за формой в магазин.

Ему приказывали также покупать SIM-карты и закапывать их в установленных местах – для других завербованных. 26 апреля 2024 года Моше Атиас попросил дать ему новое задание, и через два дня получил его: "Саги" отправил ему листовку под заголовком "Призыв к возвращению всех похищенных даже ценой прекращения боевых действий", и далее "список подписавшихся – воинское звание – полное имя" вместе со ссылкой на группу в Telegram, где было опубликовано видео сжигания израильской военной формы. "Саги" приказал Моше Атиасу распечатать десять копий листовки и положить под дворники припаркованных автомобилей. Атиас отказался. Однако распространить листовку "Синуар жив" он согласился, снял этот лист в разных местах Явне, в том числе на фоне полицейского участка, и отправил заказчику.

Следующим заданием была видеосъемка в торговом центре "Офер" в Реховоте, Атиас ответил агенту, что живет в Явне, а не в Реховоте, и задание заменили на торговый центр "Роговин" в Явне. Атиас отправил видео нескольких различных объектов в Явне наугад, иранские агенты поняли, что он не выполнил требование и вновь потребовали выполнить съемку в торговом центре. Он вновь снял пять различных объектов в Явне. Его отчитали за невыполнение указаний и приказали снять более детализированное и детальное видео в торговом центре "Роговин". Атиас выполнил это указание и получил плату. Затем он выполнил задание о видеосъемке в Тель-Авиве, а также по заданию иранских агентов приценился к различным камерам для съемки в движении.

С 20 апреля в израильских СМИ появились сообщения о госпитализации бывшего премьер-министра Нафтали Беннета в кардиологическом отделении больницы "Меир". 23 апреля агент "Сэм" приказал Моше Атиасу на такси поехать в Кфар-Сабу, в Кфар-Сабе пересесть на другое такси до больницы, затем найти кардиологическое отделение и снять его на видео. Этапы задания давались постепенно по мере выполнения предыдущего этапа.

Моше Атиас вошел в больницу, поднялся на четвертый этаж, где был госпитализирован Беннет, снял короткое видео со входом в кардиологическое отделение и стойкой регистрации, отправив это видео "Сэму". "Сэм" написал: "Я хочу знать, где находится палата Нафтали Беннета, но ни у кого не спрашивай". Атиас вновь поднялся на четвертый этаж, там его остановил охранник, спросивший о цели его пребывания в больнице. Моше Атиас заявил, что его выписавшаяся родственница забыла что-то из вещей. Охранник не пропустил его в отделение.

После выхода Моше Атиаса с территории больницы "Сэм" пообещал ему 550 долларов за выполненное задание – он потребовал подготовить план больницы, включая пути доступа к кардиологическому отделению и систему безопасности, включая количество охранников, во что они одеты, вооружены ли они и так далее. Это задание Моше Атиас выполнил. 30 апреля Моше Атиас был арестован.