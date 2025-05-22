Умер трехлетний мальчик, пострадавший в результате пожара в Галилее
время публикации: 22 мая 2025 г., 11:12 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 11:12
В больнице РАМБАМ в Хайфе констатировали смерть трехлетнего Адама аль-Асади, пострадавшего в результате пожара в Дир аль-Асаде (Галилея) 17 мая.
Число жертв пожара возросло до четырех. Ранее в больнице "Галиль" в Нагарии умерла 8-летняя Рахиль аль-Асади, сестра Адама. В результате этого пожара также погибли 7-летний Карим аль-Асади и 45-летняя Руба аль-Асади, брат и мать Адама.
Еще пять человек получили легкие ожоги, отравления дымом и травмы.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 мая 2025